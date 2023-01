AIIMS Raipur के डायरेक्टर डॉ. नागरकर ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा , नए डायरेक्टर की तलाश शुरू

रायपुरPublished: Jan 10, 2023 12:08:18 pm Submitted by: Shiv Singh

AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences, Raipur के डायरेक्टर नागरकर के त्यागपत्र के बाद अब सरकार को तत्काल नए निदेश्क की तलाश करनी होगी लेकिन नई नियुक्ति की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है और इसमें लंबा समय लग सकता है। ऐसे में किसी सीनियर फैकल्टी को प्रभार दिया जा सकता है। राजधानी के एम्स में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अपने विकल्प हैं।

File Photo

रायपुर . अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences, Raipur) में 10 साल तक बतौर डायरेक्टर सेवाएं देने वाले डॉ. नितिन नागरकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक हफ्ते पहले ही अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को भेज दिया है। वे 31 मार्च तक एम्स में अपनी सेवाएं देंगे। इस्तीफा देने का कारण पूछने पर पता चला कि उन्होंने यह फैसला निजी कारणों से लिया है। खबर है कि AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences, Raipur) के लिए नए डायरेक्टर की तलाश भी शुरू हो गई है।