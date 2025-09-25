त्योहारों में हवाई यात्रा का क्रेज! 8% से ज्यादा यात्रियों की बढ़ोतरी… रायपुर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा यात्री

15 से 21 सितंबर के बीच यात्रियों की कुल संया 46 हजार 191 रही, जो कि इससे पहले हते में 42989 रही थी। माना एयरपोर्ट से 48 से 60 उड़ानें संचालित हो रही हैं। एयर ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन में यात्रियों की संया में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।