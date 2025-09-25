Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

त्योहारों में हवाई यात्रा का क्रेज! 8% से ज्यादा यात्रियों की बढ़ोतरी… रायपुर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा यात्री

CG Flight: छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन की शुरूआत हो चुकी है। त्योहारी सीजन में माना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों की संया में बढ़ोतरी हुई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2025

त्योहारों में हवाई यात्रा का क्रेज! (photo-patrika)
त्योहारों में हवाई यात्रा का क्रेज! (photo-patrika)

CG Flight: छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन की शुरूआत हो चुकी है। त्योहारी सीजन में माना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों की संया में बढ़ोतरी हुई है। माना एयरपोर्ट के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीते हते यात्रियों की संया में 7.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

15 से 21 सितंबर के बीच यात्रियों की कुल संया 46 हजार 191 रही, जो कि इससे पहले हते में 42989 रही थी। माना एयरपोर्ट से 48 से 60 उड़ानें संचालित हो रही हैं। एयर ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन में यात्रियों की संया में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

CG Flight: तारीख लैंडिंग टेकऑफ़

15 सितंबर 3412 2861

16 सितंबर 3373 2917

17 सितंबर 3300 3055

18 सितंबर 3264 3203

19 सितंबर 3395 3257

20 सितंबर 3603 3115

21 सितंबर 3977 3459

यात्री 24324 21867

कुल यात्री 46191

विमानों की लैडिंग 181

विमानों का टेकआफ 181

प्रमुख शहरों के लिए किराया

रायपुर से कोलकाता का किराया वर्तमान में 9,000 रुपए पार हो चुका है। रायपुर से कोलकाता के लिए वर्तमान में चुनिंदा विमानों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य महानगरों के लिए किराए में वृद्धि दर्ज की गई है।

व्यवसाय में भी वृद्धि

यात्रियों की संख्या बढऩे के साथ व्यवसाय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। होटल, रेस्टोरेंट में व्यवसाय के साथ वाहनों की बुकिंग में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यात्रियों की भीड़ होने की वजह से एयरपोर्ट में बोर्डिंग के लिए अब लोगों को अतिरिक्त समय लेकर पहुंचना पड़ रहा है

कहां से कहां तक किराया

रायपुर-दिल्ली 5900-8700

रायपुर-मुंबई 6400-6800

रायपुर-कोलकाता 9000-9700

रायपुर-चेन्नई 5700-5800

(नोट: एयर ट्रैवल एजेंट से मिली जानकारी के मुताबिक 26 व 27 सितंबर की यात्रा के लिए, कीमतों में परिवर्तन संभव)

