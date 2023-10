सावधान...शहर में बिक रहे हैं नकली आरो प्यूरीफायर, पड़ सकते हैं बीमार

रायपुरPublished: Oct 08, 2023 12:12:53 pm Submitted by: Khyati Parihar

Fake ARO purifiers are being sold in Raipur: अगर आप रोज आरो वाटर प्यूरीफायर का साफ पानी पीते हैं इसलिए बीमार नहीं होंगे, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है।

शहर में बिक रहे हैं नकली आरो प्यूरीफायर

रायपुर। Fake ARO purifiers are being sold in CG: अगर आप रोज आरो वाटर प्यूरीफायर का साफ पानी पीते हैं इसलिए बीमार नहीं होंगे, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। राजधानी में ब्रांडेड के नाम पर नकली आरो वाटर प्यूरीफायर बेचा जा रहा है। जानकारी होने पर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने एक दुकान में छापा मारा। मौके से केंट के नकली आरो वाटर प्यूरीफायर और उसके पार्टस जब्त किया गया। पुलिस ने कारोबारी और उसके मैनेजर के खिलाफ कॉपीराइट का अपराध दर्ज किया है।