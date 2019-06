अलीगढ़: ढ़ाई साल की बच्ची की हत्या पर देश में गुस्सा, सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई की मांग की

रायपुर. उत्तरप्रदेश (UP) के अलीगढ़ (Aligarh) के तालानगरी के टप्पल क्षेत्र में ढाई वर्ष की बच्ची (two and a half year old girl child) की जघन्य हत्या का घटनाक्रम सुनकर हर किसी का दिल दहल (Murder) जाता है। एक बालिका की क्रूरता से हत्या हुई।

इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना का आज पूरे हिंदुस्तान (India) में कड़ी निंदा हो रही है। राजनीति (Political) से लेकर क्रिकेट (Cricket) और बॉलीवुड (Bollywood) के जाने-माने सितारे भी लगातार ट्वीट (Tweet) से अपना दर्द और गुस्सा जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने भी ट्वीट कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट..

अलीगढ़ में ढाई साल की मासूम बच्ची की हत्या की खबर हमारी इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है।



इतनी अधिक निर्ममता के बारे में सोचकर ही दिल सहम गया।



मानवीय मूल्यों के संकट के इस समय में हम सबको एकसाथ खड़ा होना होगा।



आशा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोषियों को जल्द सजा दिलायेगी। https://t.co/ifbyEVcyJD — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 7, 2019

हत्या पर फूटा देश का गुस्सा

दिल दहला देने वाली इस घटना को लेकर हिंदुस्तान उबल रहा है और सोशल मीडिया (Social Media) पर भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस घटना को लेकर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं । फिल्म जगत से लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और वारदात की कड़ी आलोचना की है।

बिस्किट देने का लालच देकर बुलाया और...

इस मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। उसको बिस्किट देने के लालच में बुलाया गया था और उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने मासूम की आंखें निकाल ली और उसके शरीर में तेजाब डालकर तीन दिन तक बोरे में भरकर घर में रखा। इतना ही नहीं, बाद में मासूम की लाश को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, ताकि कुत्ते उसके शरीर को नोचकर खा जाएं।

यह था मामला

टप्पल में 30 मई को एक ढाई साल की बच्ची गायब हुई थी। दो जून को उसका क्षत-विक्षत शव घर से 100 मीटर दूर मिला। बच्ची के पिता ने पहले ही दिन हत्या का शक मुहल्ले के जाहिद पर जताया था। बताया था कि जाहिद ने उधार के पांच हजार रुपये तो नहीं दिए, उल्टे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। पुलिस ने जाहिद व उसके पड़ोसी असलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। चार जून को हत्या का पर्दाफाश कर दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार दोनों ने हत्या करना कबूल किया। वजह में बच्ची के पिता से बेइज्जती का बदला लेना बताया। बच्ची की मां का लगातार रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि वो आरोपियों को फांसी की सजा चाहती हैं।