छाछ पीने के होते हैं ये 10 बेमिसाल फायदे, जो गर्मियों में हमें रखते हैं हेल्दी

गर्मियों (Summer in Chhattisgarh) में अक्सर शरीर में पानी की कमी होने लगती है। जिसके कारण लोग इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। गर्मी के दिनों में लोग अक्सर मट्ठे या छाछ (Buttermilk) पीना पसंद करते हैं। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिस छाछ या मट्ठे को शौक के लिए पीया जाता है उसमें कई प्रकार के चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को गर्मी में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। जानिए छाछ (Buttermilk) के कुछ हैरान कर देने वाले गुण... (Benefits of buttermilk in Hindi)

1. गर्मियों (Summer) के मौसम में अक्सर पेट में जलन की शिकायत होती है, पर इस मौसम में रोजाना छाछ (Buttermilk) पीने से पेट में जलन जैसी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है।

2. गर्मी के मौसम में छाछ (Buttermilk) में भूने जीरे मिलाकर पीने से पेट में होने वाली बीमारियां जैसे पेट में दर्द जैसी समस्या से राहत मिलती है।

3. रोज सुबह शाम छाछ या मट्ठे (Buttermilk) पीने से दिमाग तेज होता है और स्मरण शक्ति तेज होती है।

4. हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को रोज छाछ (Buttermilk) का सेवन करना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है।

5. अगर आपको भी बार-बार हिचकी आने की शिकायत है तो छाछ में एक चम्मच सौंठ मिलाकर पीना चाहिए। इससे हिचकी दूर होती है और जल्दी आराम मिलता है।

6. अगर आपको भी गर्मी के कारण बार-बार उल्टी आ रही है तो आपको तुरंत छाछ या मट्ठे (Buttermilk) पीना चाहिए। इससे जल्दी आराम मिलता है।

7. छाछ में आटा मिलाकर लेप बनाए और उसे चेहरे पर लगाने से चेहरे की झूर्रियां कम होती है।

8. गुलाब की जड़ को छाछ में मिलाकर चेहरे पर लगाने से मुंहासे दूर होते हैं और चेहरे पर निखार आता है।

9. छाछ को रोजाना पीने से दिमाग की गर्मी दूर होती है, और तनाव से आराम मिलता है।

10. अगर आप बाल झडऩे से परेशान हैं तो बासी छाछ (Buttermilk) से सप्ताह में दो दिन बाल धोने से बालों का झडऩा कम होता है।

