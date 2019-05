इन 10 बातों को जानने के बाद रोज अमरूद खाने आप भी हो जाएंगे मजबूर

रायपुर. अमरुद (Amrood) एक ऐसा फल (Fruit) है जो बाजारों में आसानी से मौजूद होता है। गर्मियों (Summer in Chhattisgarh) में अक्सर लोग अमरुद (Amrood) खाना पसंद करते हैं। Amrood की तासीर ठंडी होती है इसलिए अमरूद (Amroof) पेट से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का रामबाण इलाज है। अमरूद (Amrood) के खाने से हमारे शरीर की कई बीमारियां (disease) छुमंतर हो जाती है। तो आइये जानते हैं अमरूद (Amrood) के कुछ रोचक गुणों के बारे में - (Benefits of Amrood in Hindi)

1. अमरूद (Amrood) एक हाई एनर्जी फल (High Energy Fruit) है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन (Vitamin) और मिनरल्स (Minerals) पाया जाता है। ये तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरुरी होते हैं।

2. अमरूद (Amrood) में पाया जाने वाला विटामिन बी (Vitamin B) शरीर के डीएनए (DNA) और कोशिकाओं (Blood Cells) को सुधारने का काम करता है।

3. अमरूद (Amrood) में मौजूद पोटैशियम और मैग्निशियम हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। और मांसपेशिके रोजाना सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

5. अमरूद (Amrood) रोजाना खाने से सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों (Viral Disease) का खतरा कम हो जाता है।

6. आखों की चमक बढ़ाने के लिए डॉक्टर रोजाना अमरूद खाने (Amrood Fruit) की सलाह देते हैं।

7. अमरूद खाने (Amrood) से ट्यूमर का खतरा कम हो जाता है। साथ ही अमरूद खानें से लाइकोपीन जैसे कैंसर का खतरा भी क होता है।

8. Amrood रोज खाने से शरीर में कब्ज जैसी समस्या दूर होती है।

9. फल के साथ-साथ अमरूद के पत्तों (Amrood Leave) का सेवन भी बहुत फायदेमंद है, इसके पत्तों को पीसकर मुंह में लगाने से छाले जैसी समस्या दूर होती है

10. अमरूद (Amrood) शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है।