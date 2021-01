सर्दियों में नाखूनों के आसपास की निकलती है खाल? राहत देंगे ये घरेलू उपाय

Home Remedies To Get Rid Of Peeling Cuticles : सर्दियों के मौसम में अक्सर कई लोग नाखूनों के आसपास की खाल निकलने की शिकायत करते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ व्यक्ति परेशान होता है बल्कि इसे उखाडऩे पर दर्द और जलन भी महसूस होती है। इतना ही नहीं इस समस्या की वजह से व्यक्ति के हाथों की खूबसूरती भी खराब होती है। अगर आपके साथ भी ठंड के मौसम में ऐसी ही कोई समस्या होती है तो आइए जानते हैं कैसे कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है।

हाथों की खाल निकलने की समस्या दूर करने के उपाय

दिन में एक बार हाथों को गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। ऐसा करने से आपको इस समस्या से जल्द निजात मिलेगी।

इस परेशानी से छुटकारा दिलाने में एलोवेरा जेल भी बेहद कारगर साबित होता है। एलोवेरा जेल को नाखूनों के ऊपर पांच मिनट के लिए लगाकर रखें। एक सप्ताह में असर नजर आने लगेगा।

इसके अलावा आप खीके के टुकड़े को भी नाखूनों के आसपास की जगह पर रगड़ सकते हैं।

शहद का सेवन सिर्फ सेहत बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा की खूबसूरती को निखारने के लिए भी किया जाता है। अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए शहद को नाखूनों के आसपास की जगह पर लगाकर मालिश करें। सप्ताह भर में आपको फर्क महसूस हो जाएगा।

रात को सोने से पहले नाखूनों के आसपास ऑलिव ऑयल से मसाज करें।

पेट्रोलियम जेली यानी वैसलिन से नाखूनों की मालिश करने से भी वहां की त्वचा से जुड़ी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा ओट्स में हल्का-सा गुनगुना पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और उससे नाखूनों की मालिश करें।