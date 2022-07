आत्मानंद स्कूल: जल्द करें ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित

ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें

आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप इस प्रकार है -

स्टेप 1 - सबसे पहले आपको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन फार्म वाले पोर्टल में जाना है। उसका लिंक नीचे दिया गया है। आप यहाँ से सीधे पोर्टल में पहुँच सकते है।

स्टेप 2- जैसे ही आप इस लिंक पर टैप करेंगे आपके सामने एक फार्म ओपन होगा। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस फार्म में सबसे पहले आपको जिला ,स्कूल ,बच्चे की कक्षा नंबर डालकर GET OTP पर टैप करें।

स्टेप 3 - जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालकर GET OTP पर क्लिक करेंगे फार्म आगे खुलेगा। इसमें आपको बच्चे की पूरी जानकारी भरना है। और बच्चे का फोटो अपलोड करना है। फोटो का फार्मेट JPG /JPEG होना चाहिए . इसके साथ ही फोटो का साइज़ 100kb से कम होना चाहिए

सभी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए बॉक्स में मोबाइल OTP को भरें और नीचे दिए गए विकल्प Apply For Admission On SAGES पर टैप करें।