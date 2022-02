Ayushman Card: कैंसर, हदय रोग, बच्चों के दिल की गंभीर बीमारी सहित अन्य जटिल रोगों के इलाज में फ्री स्वास्थ्य सुविधा

Ayushman Card: गंभीर बीमारियों में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए इलाज का खर्च वहन करना मुश्किल होता है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

रायपुर. Ayushman Card: गंभीर बीमारियों में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए इलाज का खर्च वहन करना मुश्किल होता है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित दुर्गम इलाकों में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम हर अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच बनाने में जुटी है।

आयुष्मान कार्ड का बेजा इस्तेमाल कर रहे निजी अस्पताल, सरकारी योजना को लगा रहे पलीता,आयुष्मान कार्ड का बेजा इस्तेमाल कर रहे निजी अस्पताल, सरकारी योजना को लगा रहे पलीता,Apart from Lok Seva Kendra, Ayushman cards will be made by setting up camps in wards and gram panchayats