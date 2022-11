Bhanupratappur By Election 2022 : बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मामा भी शामिल, डॉ.रमन सिंह के अलावा ये भी नाम

Bhanupratappur By Election 2022 : इस सूची में भाजपा के छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं के साथ -साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन , कई पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर पकड़ रखने वाले कई प्रमुख नेताओं के भी नाम शामिल हैं।

रायपुर Published: November 18, 2022 01:18:49 pm

रायपुर. भानुप्रतापपुर विधानसभा उप चुनाव ( Bhanupratappur By Election 2022 ) में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने स्तर से प्रचार को धार देने में लगे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा उप चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में भाजपा के छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं के साथ -साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हैं।

भाजपा नेतृत्व ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दी है।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नहीं लड़ेगी उपचुनाव

( Bhanupratappur By Election 2022 news जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट किया है कि भानु प्रतापपुर के उप चुनाव अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडावी परिवार और जोगी परिवार के घनिष्ठ रिश्ते हैं और ऐसे में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा बल्कि उनकी पार्टी सावित्री मंडावी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएगी।

मनोज मंडावी के निधन से रिक्त हुई सीट

( Bhanupratappur By Election 2022 news गौरतलब है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव यहां से विधायक रहे स्व.मनोज मंडावी के निधन के कारण हो रहा है। कांग्रेस की ओर से घोषित उम्मीदवार सावित्री मंडावी इन्हीं मनोज मंडावी की पत्नी हैं। यहां 5 दिसंबर को मतदान होगा।

भाजपा की ओर से जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची

देखिए सूची में शामिल स्टार प्रचार- पढ़ना जारी रखे

