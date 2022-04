Big gang behind the bike stolen from the city शहर से चोरी होने वाली बाइक के पीछे बड़े गिरोह का हाथ

Big gang behind the bike stolen from the city शहर में दोपहिया चोरी करने वाले कई गिरोह है। एक गिरोह को पुलिस ने बेनकाब किया है। अपचारी बालक सहित 6 चोरों को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे 25 बाइक बरामद किया है। आरोपी रायपुर के अलावा दुर्ग-भिलाई में दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे और पार्किंग स्थलों में छुपाकर रखते थे।

रायपुर Published: April 13, 2022 11:21:55 pm

रायपुर . Big gang behind the bike stolen from the city शहर में दोपहिया चोरी करने वाले कई गिरोह है। एक गिरोह को पुलिस ने बेनकाब किया है। अपचारी बालक सहित 6 चोरों को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे 25 बाइक बरामद किया है। आरोपी रायपुर के अलावा दुर्ग-भिलाई में दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे और पार्किंग स्थलों में छुपाकर रखते थे।

अपचारी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से खमतराई, गंज, डीडीनगर, राजेंद्र नगर, टिकरापारा, सिविल लाइन, मौदहापारा आदि इलाकों से लगातार दोपहिया वाहनों की चोरी( bike stolen) हो रही थी। इसकी जांच के लिए पुलिस की टीमें लगी थी। इस बीच खमतराई निवासी टिकेश्वर देवांगन चोरी की एक बाइक को सस्ते में बेचने के फिराक में घूम रहा था। इसकी भनक एंटी क्राइम एंड सायबर यूनिट (एससीसीयू) को लगी। उन्होंने पुलिस एक जवान को खरीदार बनाकर संपर्क किया और गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया। फिर पूछताछ में उसने अपने अन्य साथी जाफर शरीफ, राजेश साहू, रोशन सिंह, खिलेश्वर साहू उर्फ नानू और एक अपचारी बालक के साथ मिलकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई में दोपहिया चोरी करने का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। और उनकी निशानदेही पर पुलिस अलग-अलग जगह से 25 दोपहिया वाहन बरामद किए। सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

स्टेशन और मॉल की पार्किंग में रखते थे छुपाकर

अलग-अलग स्थानों से बाइक व अन्य दोपहिया चुराते थे। फिर इन वाहनों को रेलवे स्टेशन(Ralway Staion) और सिटी सेंटर मॉल(CityCenter) की पार्किंग में छुपाकर रखते थे। पार्किंग में होने की वजह से आसानी से किसी की नजर नहीं पड़ती थी। और लंबे समय तक वाहन को वहां रखते थे। इस दौरान दोपहिया को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढते थे। जैसे ही ग्राहक मिलते थे, उन्हें सस्ते में बेच देते थे। आरोपी वाहनों को 5 से 10 हजार रुपए में ही बेच देते थे।

नंबर प्लेट बदलकर इस्तेमाल

आरोपी काफी शातिर किस्म के हैं और चोरी की महंगी दोपहिया वाहनों का नंबर प्लेट बदल देते थे। फिर उसका इस्तेमाल खुद करते थे। चलाकर मन भर जाने के बाद बाइक को पार्किंग में छुपा देते थे या फिर बेच देते थे।

मास्टर की का कमाल

चोरी करने के लिए मास्टर की का इस्तेमाल करते थे। शराब दुकान, बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके व कॉलेजों से आरोपी दोपहिया ज्यादा चुराते थे। मास्टर की के जरिए आसानी से दोपहिया का लॉक खोल लेते थे। कई जगह से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल चुका है।

हर दिन दो वाहन चोरी

राजधानी में हर दिन औसत रूप से दो दोपहिया चोरी (bike stolen)होती है। चोरी करने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं। कुछ गिरोह तो दोपहिया चुराते ही सीधे कबाडिय़ों को बेच देते हैं। शहर में कई कबाड़ी ऐसे हैं, जिनकी दुकान या गोदाम में बड़ी कटर मशीनें लगी हैं। इसमे कुछ ही देर में दोपहिया कबाड़ में तब्दील हो जाती है। और लोहे के बड़े पार्टस भी खप जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई दुकानों में चोरी का ही माल खपाया जाता है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें