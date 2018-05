रायपुर . आज छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले से पूरा देश सहम गया हैं। एक तरफ नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा , वहीं सभी सरकार के कठिन कदम उठाने का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे नक्सलियों को मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके।नक्सलियों द्वारा किये गए IED ब्लास्ट से 9 जवान शहीद हो गए और कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें इलाज के रायपुर के नारायना अस्पताल में लाया गया है। नक्सलियों की इस कायराना हरकत पर सभी राजनीतिक दलों ने शोक व्यक्त किया है। जिसमें राजनाथ सिंह सहित सभी बड़े मंत्रियों ने ट्विटर पर अपने संवेदनाएं जाहिर करते हुए शोक व्यक्त किया हैं।



आज सुकमा के कासरम और पलोदी के पास बीडब्ल्यू कोबरा, सीआरपीएफ 212, एसटीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गया। इस मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से आईईडी ब्लास्ट किया गया। इसमें 9 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा तीन अन्य जवानों के घायल होने की भी खबर है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ का एंटी लैण्ड माइन व्हीकल को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ दिया है।

अगर सरकार नक्सलियों पर शिकंजा कसने में कामयाब नहीं होती है तो आगामी चुनावों पर असर डालने वाला यह अहम मुद्दा हो सकता है। जनता सरकार से नक्सलियों के खात्मे पर उचित रणनीति की उम्मीद कर रही है।

ये जवान हुए शहीद

सीआरपीएफ के 212 वीं बटालियन के मध्यप्रदेश निवासी एएसआई राम कृष्ण सिंह तोमर, कांस्टेबल अजय कुमार यादव, मनोरंजन लेनका, जितेंद्र सिंह, सोबित कुमार शर्मा, लक्ष्मण, मनोज कुमार सिंह, धर्मेंद यादव और चंद्रा एच एस मंगलवार को हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए।

आईईडी की चपेट में आकर अलीगढ़ उत्तरप्रदेश निवासी कांस्टेबल राजेश कुमार और बिहार निवासी मदन कुमार बुरी तरह घायल हो गए हैं। घायल जवानों को तुरंत उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है।

इस घटना पर विभिन्न राजनेताओं ने ट्विटर पर व्यक्त की संवेदनाएं

Today’s IED blast in Sukma, Chhattisgarh is deeply distressing. I bow to each and every security personnel who attained martyrdom while serving the nation. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 13, 2018

My heartfelt condolences to the families of those personnel who lost their lives in Sukma blast. I pray for the speedy recovery of the injured jawans. I spoke to DG @crpfindia regarding the Sukma incident and asked him to leave for Chhattisgarh. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 13, 2018

Deeply anguished by the demise of our Jawans in the Sukma IED blast. Deepest condolences to the families of the brave martyrs and constant prayers for those injured. I am overwhelmed with grief on this loss. — Dr Raman Singh (@drramansingh) March 13, 2018

I understand @MamataOfficial pain ( martyrdom of 9 CTPF personnel in #Sukma ) but cant understand why her intellectual allies both in Bengal and outside support Maoists? https://t.co/a4Xg0LAfxU — Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) March 13, 2018

We are deeply saddened to hear about the killing of CRPF personnel in #Sukma. Our heartfelt tributes to the martyred jawans and condolences to their families. We pray for the speedy recovery of the injured jawans. — Congress (@INCIndia) March 13, 2018

The IED blast in #Sukma #Chhattisgarh by Maoists is condemnable. I extend my deepest condolence to the next of kin of those jawans killed and pray for early recovery of those injured. — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) March 13, 2018

भाजपा के जुमले की भेंट चढ़ती शहादत!

एक और दिन, एक और हमला!

सुकमा में नक्सल हमले में 9 सीआरपीएफ जवान मारे गए, उनकी शहादत को सलाम।



मोदी सरकार नक्सलवाद कई बार ख़त्म कर चुकी है- अंतिम बार नोटबंदी से किया था!



जबकि रमन सरकार कहती है कि 2022 में खत्म करेंगे।#BJPFailsSoldiers #Sukma pic.twitter.com/RNYXBJRlgG — Bhupesh Baghel (@Bhupesh_Baghel) March 13, 2018

#Sukma I condemn the wicked attack on our security forces, my heartfelt tribute to all the brave #Martyrs and deepest condolences to the family and friends of Shaheed #CRPF jawan's — Saroj Pandey (@SarojPandeyBJP) March 13, 2018