विपक्ष के हंगामे के बीच महापौर ने 191 करोड़ 57 लाख का बजट किया पेश

- नारेबाजी के बीच मे हुआ महापौर का बजट अभिभाषण

- भाजपा पार्षदों ने किया मटका लेकर प्रदर्शन

- स्थानीय विधायक बजट के दौरान रहे मौजूद

- शराबबंदी और पानी को लेकर विपक्ष ने किया नारेबाजी

रायपुर Updated: April 05, 2022 12:08:52 pm

रायपुर @ नगर निगम बिरगांव ( Municipal Corporation Birgaon) में हंगामे के बीच महापौर नंदलाल देवांगन ने 2022-23 का 191 करोड़ 57 लाख (191 crore 57 lakh plus budget) से अधिक का बजट पेश किया। बजट पूर्व सामान्य सभा में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व प्रश्नकाल में विपक्ष के पार्षदों ने महापौर और विधायक को निगम में अनियमितता, सफाईकर्मियो की भर्ती, पानी और शराबबंदी (assembly before the budget, during the question hour, the opposition) के मुद्दे को लेकर घेरा। महापौर के अभिभाषण के समय भाजपा पार्षदों (BJP councilors at the time of mayor's address) से शुद्ध पानी की सप्लाई (pure water supply) को लेकर जमकर हंगामा किया। बिरगांव नगर निगम की सामान्य सभा सोमवार दोपहर निगम परिसर के सभागार में आयोजित की गई। सदन में निगम सचिव ने सबसे पहले पिछले सामान्य सभा में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव की जानकारी दी। सामान्य सभा में पश्रकाल के दौरान पार्षदों द्वारा लगाए गए प्रश्नों का जवाब महापौर नंदलाल देवांगन (Mayor Nandlal Devangan) के द्वारा दिया।

विपक्ष के हंगामे के बीच महापौर ने 191 करोड़ 57 लाख का बजट किया पेश

यह भी पढ़ें - दो गुटों में बटा मितानिन संघ, दो अलग-अलग मांगों के लेकर धरने पर बैठे

यह भी पढ़ें - कहा जाना चाहते है : जमीन में लेटकर विद्युत संविदा कर्मी सामान्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में नगर पालिक निगम बीरगांव (Municipal Corporation Birgaon in sewer treatment plant) का नाम नहीं हैं, व्यास चौक विगत एक साल से भी ज्यादा समय से लगे होल्डिंग्स में कितनी राशि मिली। इसके साथ 160 सफाई कर्मचारी से सफाई नहीं हो रही। इसकी संख्या बढ़ाकर 400 किए जाने वाले प्रश्र पर महापौर ने कहा एमआईसी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जोगी कांग्रेस पार्षद बेदराम साहू ने एमआईसी और अधिकारियों ने मिलीभगत कर टेंडर करने का मुद्दा उठाया था। इस बात को लेकर एमआईसी सदस्य भड़क गए और सबूत के साथ आरोप लगाने की बात बात कही। पार्षद एवज देवांगन ने निगम प्रशासन द्वारा निजी ऑडिटर रखने को लेकर बंगले के इशारे पर रखने की बात कही इस बात पर कांग्रेस पार्षद ने हंगामा किया। बिरगांव निगम में चल रहे शराब दुकान के प्रश्र पर महापौर ने कहा हमने शराब दुकान खोलने की कोई अनुमति नहीं दी है।



यह भी पढ़ें -बिना पंडित व रस्म हम तेरे, महिला को जाना पड़ा नारी निकेतन IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika raipur जोगी कांग्रेस के पार्षद विधायक सत्यनारायण शर्मा से बिरगांव निगम क्षेत्र में शराबबंदी करने की मांग की। जिस पर विधायक ने कहा हमने कमेटी की गठन किया हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को बुलाते हैं, पर वे आते नही हैं। हम शराबबंदी करेंगे सर्वदलीय बैठक करने के बाद निर्णय लेने की बात कही इसके बाद जोगी कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मटका लेकर प्रदर्शन भाजपा पार्षदों ने द्वारा सभागार में मटका लेकर विरोध प्रदर्शन कर बजट का बहिष्कार किया। भाजपा पार्षद दल साफ पानी की मांग को लेकर महापौर, विधायक व आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निगम क्षेत्र में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई। यह भी पढ़ें - बिरगांव में पानी बांट रहा बीमारी, लोगो को नहीं मिल रहा साफ पेयजलयह भी पढ़ें -बिना पंडित व रस्म हम तेरे, महिला को जाना पड़ा नारी निकेतनजोगी कांग्रेस के पार्षद विधायक सत्यनारायण शर्मा से बिरगांव निगम क्षेत्र में शराबबंदी करने की मांग की। जिस पर विधायक ने कहा हमने कमेटी की गठन किया हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को बुलाते हैं, पर वे आते नही हैं। हम शराबबंदी करेंगे सर्वदलीय बैठक करने के बाद निर्णय लेने की बात कही इसके बाद जोगी कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मटका लेकर प्रदर्शन भाजपा पार्षदों ने द्वारा सभागार में मटका लेकर विरोध प्रदर्शन कर बजट का बहिष्कार किया। भाजपा पार्षद दल साफ पानी की मांग को लेकर महापौर, विधायक व आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निगम क्षेत्र में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें