BJYM का हल्ला बोल: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के खिलाफ रायपुर में उमड़ा जनसैलाब

प्रदर्शन में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या

प्रदर्शन में शामिल होने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज सुबह रायपुर पहुंचे। तेजस्‍वी सूर्या का भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उन्हाेंने माना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर कमीशन और भ्रष्टाचारी सरकार का आरोप लगाया। बेरोज़गारी के खिलाफ भाजपा के महाआंदोलन की अगुवाई करने पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने बघेल सरकार पर कहा, मैं भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं, YOUR TIME IS UP, PACK YOUR BAGS AND LEAVE YOUR HOUSE, युवाओं के पास रोज़गार नहीं हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब है, भूपेश बघेल की सरकार भ्र्ष्ट सरकार है,कमीशन का खेल सरकार के हर विभाग में चल रहा है।