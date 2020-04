बॉलीवुड स्टार स्वरा भास्कर ने की CM भूपेश बघेल की सराहना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रविवार की सुबह उम्मीद की किरण लेकर आया है प्रदेश के दस कोरोना पॉजिटिव में सात ठीक होकर घर जा चुकें हैं।अब तक यह कहा जा सकता है कोविड -19 से राज्य सरकार की लड़ने की निति सार्थक रही है।

इसी बीच शनिवार को बाॅलीवुड स्टार स्वरा भास्कर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ की है।कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच मुख्यमंत्री के कमजोर तबके और हाशिए पर रहने वाले लोगों की चिंता किए जाने के संदर्भ में स्वरा ने यह ट्वीट किया है।

स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि –

Kudos to @bhupeshbaghel ji for being so proactive and for thinking of the weak and marginalised during this pandemic!!! 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 https://t.co/OQk6IecSvT