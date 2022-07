ग्रामीण क्षेत्र में रोका छेका अभियान, शहर की सड़कों पर मवेशियों का झुंड

- रोका छेका अभियान के नोडल अधिकारी के जगह अब सभी जोन की जिम्मेदारी

रायपुर Published: July 05, 2022 10:25:52 am

दिनेश यदु @ रायपुर. रोका छेका अभियान (roka chheka campaign) तो ग्राम पंचायतों में शुरु हो गया है, लेकिन शहरों के अंदर व आउटरों में अभी भी सड़कों पर मवेशियों (cattle on the streets) का राज है। इसके कारण दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों को रोजाना दिक्कतों का सामना करने के साथ सड़क हादसों का भी शिकार होना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में आवारा मवेशियों (stray cattle) को पकडऩे के लिए 20 जून से रोका छेका अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने जिले के समस्त कलेक्टर व पंचायत सचिव की बैठक लेकर आदेश जारी किया था।

ग्रामीण क्षेत्र में रोका छेका अभियान शुरु हो गया है, लेकिन प्रदेश के राजधानी रायपुर के सड़कों पर आवारा मवेशी एक, दो नहीं दर्जनों की संख्या में सड़क पर बैठे नजर आते हैं। बरसात से समय अधिकांश सड़कों पर मवेशी व आवारा कुत्तों का झुंड सड़कों पर नजर आते हैं। इसे पकडऩे के लिए नगर निगम द्वारा हर जोन में काउकेचर वाहन व एक टीम तैनात है। पिछले साल रोका छेका अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया गया था, लेकिन अभी हाल में नोडल अधिकारी को हटा दिया गया है।

यह भी पढ़ें - आधे-अधूरे डिवाइडर से टकराकर हो सकते हैं घायल IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur शहर के कोटा, डंगनिया, गुढियारी, शिवानंद नगर, सरोना, रिंग रोड सहित पूरे क्षेत्र में मवेशी सड़कों पर बैंठे दिख जाते हैं। दिन के समय तो वाहन चालकों को दूर से ही मवेशी दिख जाते हैं, लेकिन रात के समय सड़क पर या किनारे बैठे मवेशी नजर नही आते हैं, जिसके कारण सड़क हादसे होते रहते हैं।

नगर निगम जोन-4 अंतर्गत आवारा मवेशियों की रोकथाम के लिए काउकेचर को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 1 जून से 21 जून तक सड़क पर घूमने वाले कुल 84 आवारा मवेशियों को धरपकड़ कर निर्धारित गोठान व कांजी हाउस में भेजा गया था।

नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडे ने बताया कि पहले आवारा मवेशियों को पकड़कर काउकेचर के माध्यम से कांजी हाउस व गोठान भेजने के लिए दिनेश कोसरिया को नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ माह पहले नोडल अधिकारी को हटाकर सभी जोनों के कमिश्ररों को अपने क्षेत्र में आवारा मवेशी को पकड़कर गोठान में भेजने की जिम्मेदारी दी है।

