Indian Railways: कैंसिल कराया है ट्रेन का कंफर्म टिकट? रिफंड पाने के लिए फॉलो करना होगा ये प्रोसेस

Indian Railway Rules: कई बार हमें किन्हीं कारणों से ट्रेन का कंफर्म टिकट रद्द कराना पड़ता है. ऐसे में हमारे मन में रिफंड को लेकर कई सवाल आते हैं. आपको बता दें कि अगर आप चार्ट बनने के बाद भी टिकट कैंसिल करा रहे हैं तो आपको रिफंड मिल सकता है. इसके लिए आपको TDR फाइल करना होगा. आइए जानते हैं TDR फाइल करने का सही तरीका.

How To File TDR: भारतीय रेल में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. यात्रा के दौरान समस्या न हो, इसलिए लोग एडवांस में टिकट बुकिंग करा लेते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से आपको यात्रा के प्लान को बदलना पड़ेगा या अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है. वैसे तो अगर आप समय रहते अपना टिकट कैंसिल करा लें तो आपको टिकट पर अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से रिफंड मिल जाता है. लेकिन कई बार आपको चार्ट तैयार होने के बाद यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है. ऐसी स्थिति में भी टिकट कैंसिल करा आप रिफंड ले सकते हैं. बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा. आइए जानते हैं कैसे आप चार्ट तैयार होने के बाद भी टिकट कैंसिल का रिफंड ले सकते हैं.



भारतीय रेलवे बिना यात्रा किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफंड देता है. इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद या TDR फाइल करना होता है. TDR फाइल करने के बाद आपको रिफंड मिल जाता है. आप TDR को ऑनलइन भर सकते हैं. इसके लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.



आइए जानते हैं कैसे फाइल करना है TDR

www.irctc.co.in पर लॉगइन करें

इसके बाद My Account टैब पर क्लिक करें.

ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My Transcition ऑप्शन चुनें

इसके तहत फाइल TDR ऑप्शन पर क्लिक करें.

फाइल TDR पर क्लिक करने के बाद दिए गए कारणों में से एक कारण चुनें

इसके बाद फाइल TDR ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके सिस्टम पर एक पॉप अप दिखाई देगा, जिसमें उस व्यक्ति की जानकारी होगी जिसके नाम से टिकट बुक किया गया है.

इसके बाद अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर कैप्चा कोड दर्ज करके रद्द करने के नियमों के बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक और बॉक्स आपकी स्क्रीन पर खुलेगा. TDR अनुरोध की पुष्टि करने के लिए आपको हां पर क्लिक करना होगा.

जैसे ही आप हां बटन दबाते हैं, आपके TDR फाइलिंग की स्वीकृति हो जाएगी.