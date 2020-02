सावधान : अगर आप के एक से ज्यादा Gmail अकाउंट तो...

रायपुर. गूगल की ईमेल सेवा जीमेल के तकरीबन दो अरब सक्रिय यूजर है। इस तरह से कई बार होता है कि जब एक उपयोगकर्ता एक से कई ज्यादा बार जीमेल पर अपना अकाउंट बना लेते हैं तो कुछ उपयोगकर्ता पुराने अकाउंट को चलाना बंद कर देते हैं। ऐसे में ध्यान रहे कि हरेक जीमेल अकाउंट से एक डाटा जुड़ा होता है या फिर उससे सर्च हिस्ट्री जुड़ी होती है। ऐसे में आप चाहें तो गैर जरूरी जीमेल अकाउंट को डिलीट कर सकते है। चलिए बताते हैं आपको डिलीट करने का तरीका। यदि किसी भी कारणवश आपका जीमेल अकाउंट अब प्रयोग में नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि उसका इस्तेमाल बंद करने की बजाय उसे सही तरीके से डिलीट कर दें। इससे आपकी सुुरक्षा सुनिश्चित रहेगी।

इस तरह से डाउनलोड करे पूरा डाटा-

कोई भी ईमेल अकाउंट डिलीट करने के लिए पहले यह देख ले कि आपके अकाउंट में मौजूद सभी कॉन्टेक्ट जानकारी एक्सपोर्ट यानी सेव की जा चुकी है। हो सकता है कि आपको अकाउंट डिलीट होने के बाद किसी मैसेज या फाइल की जरूरत पड़ जाए। अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैपटॉप या किसी सिस्टम की जरूरत होगी। सिर्फ जीमेल ऐप से आप अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है।



आपको अपने गूगल अकाउंट पेज पर जाना होगा। इसके बाद आप दाईं तरफ दिए गए साइन इन बटन पर क्लिक करें और जिस जीमेल अकाउंट को डिलीट करना है उसकी जानकारी भरें। ध्यान रखें कि यदि कोई अन्य अकाउंट लॉगइन हो तो पहले उसे लॉग-आउट कर दें और उसके बाद अपनी जानकारी भरें।



एक बार लॉग-इन करने के बाद Privacy and personalization को देखें। वहां एक नई स्क्रीन खुलेगी, जिसके नीचे की तरफ जाने पर Download, delete, or make a plan for your data पर क्लिक करें। इसके बाद Delete a service or your account और उसके बाद ari पर क्लिक करके अपना जीमेल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। अकाउंट डिलीट करने से पहले आप अपने डाटा की बैकअप कॉपी डाउनलोड कर लें। इसके बाद ट्रैश आइकन पर क्लिक करें।