CG Board 12th Results : CG बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में टॉप 10 में शामिल हुए 22 स्टूडेंट्स, देखें लिस्ट

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम (CG 10th 12th Board Results) घोषित हो चुके हैं। जिसमें 10वीं में 68.20 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 12वीं में 78.43 स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Chhattisgarh Madhymik Shiksha Mandal) ने बताया कि परीक्षा परिणामों (CG Board Results 2019) में पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यहां देखें छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं के (CG Board 12th Results) टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट

1. योगेन्द्र वर्मा - 97.40 प्रतिशत के साथ पहला रैंक (First Rank)

2. देवेन्द्र साहू - 97.20 प्रतिशत के साथ दूसरा रैंक (Second Rank)

3. आदित्य सिंह - 95.80 प्रतिशत के साथ तीसरा रैंक (Third Rank)

4. विनिता पटेल - 95.80 प्रतिशत के साथ तीसरा रैंक (Third Rank)

5. क्षमा देवी राजपूत - 95.6. प्रतिशत के साथ चौथा रैंक (Fourth Rank)

6. मनीषा कुमारी - 95.40 प्रतिशत के साथ पांचवा रैंक (Fifth Rank)

7. रितु कुमारी - 95.40 प्रतिशत के साथ पांचवा रैंक (Fifth Rank)

8. उदित कुमार देवांगन - 95.40 प्रतिशत के साथ पांचवा रैंक (Fifth Rank)

9. लकी देवांगन - 95.20 प्रतिशत के साथ छठवा रैंक (Sixth Rank)

10. किरण साहू - 95.20 प्रतिशत के साथ छठवां रैंक (Sixth Rank)

11. अभिषेक कुमार गड़सेना - 95.20 प्रतिशत के साथ छठवां रैंक (Sixth Rank)

12. महेन्द्र कुमार बेहरा - 95.20 प्रतिशत के साथ छठवां रैंक (Sixth Rank)

13. खुशी गंजीर - 95.00 प्रतिशत के साथ सातवां रैंक (Seventh Rank)

14. अंकित भोई - 95.00 प्रतिशत के साथ सातवां रैंक (Seventh Rank)

15. अमन सिंह राजपूत - 95.00 प्रतिशत के साथ सातवां रैंक (Seventh Rank)

16. नम्रता - 94.80 प्रतिशत के साथ आठवां रैंक (Eigth Rank)

17. ङ्क्षबदिया चौधरी - 94.80 प्रतिशत के साथ आठवां रैंक (Eigth Rank)

18. संजना अग्रवाल - 94.40 प्रतिशत के साथ नौंवा रैंक (Ninth Rank)

19. रोहन कुमार पाटले - 94.20 प्रतिशत के साथ दसवां रैंक (Ten Rank)

20. शाहनवाज अंसारी - 94.20 प्रतिशत के साथ दसवां रैंक (Ten Rank)

21. सीमा प्रधान - 94.20 प्रतिशत के साथ दसवां रैंक (Ten Rank)

22. नरेश चौहान - 94.20 प्रतिशत के साथ दसवां रैंक (Ten Rank)

इस साल 12वीं में 2,62,492 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। जिनमें कुल 2,60,521 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दिलाई। जिनमें 1,24,370 लडक़े व 1,36,151 लड़कियां शामिल हुई। सीजी बोर्ड 12वीं में स्टूडेंट्स के पास होने का कुल प्रतिशत 78.43 प्रतिशत रहा। जिनमें 81.08 प्रतिशत लड़कियां और 75.53 प्रतिशत लडक़े रहे।

