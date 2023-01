Chhattisgarh IT Raid : आयकर विभाग का रायपुर और भिलाई दुर्ग में 20 ठिकानों पर छापा, बिल्डर - फाइनेंसर और ट्रांसपोर्ट कंपनी की हो रही जांच

रायपुर Jan 06, 2023

Chhattisgarh IT Raid : आज सुबह 7 बजे से राजधानी रायपुर , दुर्ग और भिलाई में बड़े कारोबारियों के घरों और प्रतिष्ठानों पर आयकर छापे पडऩे की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की कई टीमें लगातार दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं।

रायपुर.Chhattisgarh IT Raid : आयकर अन्वेषण विभाग की टीम ने शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे राजधानी रायपुर, भिलाई और दुर्ग स्थित बिल्डर फाइनेंसर और ट्रांसपोर्टर के 20 ठिकानों पर छापा मारा। प्राथमिक जांच में लेन-देन के फर्जी दस्तावेज बोगस बिलिंग और टैक्स से संबंधित संदिग्ध दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है।

IT Raid in chhattisgarh : आईटी की टीम उनके कंप्यूटर और लैपटॉप को खंगालने में जुटी है। साथ ही उनके रिटर्न को जांच के दायरे में लिया गया है। बताया जाता है की पिछले 3 वर्ष से कई कारोबारी फर्म को लगातार नुकसान में चलना दिखाकर कम रिटर्न जमा किया जा रहा था वहीं उनके द्वारा करोड़ों रुपए निवेश और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए खर्च किए जा रहे थे। लेकिन इसकी जानकारी छिपाई गई थी। टैक्स चोरी की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है कारोबारियों के नगदी लेनदेन निवेश और टर्नओवर के दर्शाए गए दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आयकर अन्वेषण विभाग के अधिकारियों का कहना है की कारोबारियों के ठिकानों पर टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं। जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है।

Chhattisgarh IT Raid : उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के कई बड़े कारोबारियां के प्रतिष्ठानों और आवासीय क्षेत्रों में छापे की कार्यवाही हो चुकी है और इसे लेकर राजनीति भी हुई है लेकिन जांच एजेंसी इन सबसे दूर अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है।