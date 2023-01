CG Breaking : CHC किरंदुल में डॉक्टर ने लगाई 4 दिनकी एडवांस हाजिरी, देर रात जांच करने पहुंचे SDM तो सभी डॉक्टर ड्यूटी से नदारद मिले

CHC Kirandul in the Dantewada district : एसडीएम आनंद राम नेताम ने पत्रिका को बताया कि पूरे मामले की जांच कर चुके हैं, जान बूझकर छेरछेरा छुट्टी के दिन निरीक्षण पर पहुंचे हैं, ताकि जो शिकायत मिल रही है, उसकी जांच हो सके। शिकायत सही पाई गई। बारीकी से पूरी जांच कर प्रतिवेदन बना लिया गया है, जिसे कलेक्टर को सौंपेंगे। इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

किरंदुल. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरंदुल (CHC Kirandul in the Dantewada district ) की लगातार शिकायत मिलने पर 6 जनवरी की देर रात अचानक एसडीएम आनंद राम नेताम अस्पताल पहुंचे, इससे वहां पदस्थ स्टाफ में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें सिर्फ एक नर्स मिली और कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। वहीं एक माँ अपने 2 माह के बीमार बच्चे को गोद मे लेकर उसको भाप दे रही थी। जब एसडीएम ने ड्यूटी पर मौजूद नर्स से पूछा कि इस बच्चो को किसी डॉक्टर (CHC Kirandul in the Dantewada district ) ने देखा या फिर बिना देखे ही इसका इलाज चल रहा है? नर्स ने कहा कि ज्यादा इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को कॉल करने पर वह अस्पताल आते हैं। एसडीएम नेताम ने जब अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो 7 डॉक्टरों की नियुक्ति है, पर अस्पताल (CHC Kirandul in the Dantewada district ) में रात को एक भी डॉक्टर नही रहता। सब अपनी मर्जी से आते है।