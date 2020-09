पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर CM भूपेश, गृहमंत्री ताम्रध्वज ने शोक जताया

रायपुर. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Former President Pranab Mukherjee) का दिल्ली में देहांत हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर ट्वीट कर दुःख जताया। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी के निधन का समाचार दुःखद है। उनका जाना हम सबके लिए राष्ट्रीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। इस दुःख की घड़ी में हम सब उनके परिवारजनों के साथ हैं।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू (Home Minister tamradhwaj sahu) ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वह एक अभूतपूर्व नेता और एक दूरदर्शी विचारक थे, जिन्हें सभी राजनीतिक स्पेक्ट्रमों में अपार सम्मान मिला।

Extremely sad to hear the sudden demise of Former President of India Shri #PranabMukherjee.



He was a phenomenal leader & a visionary thinker who received immense respect across all the political spectrum.



Heartfelt condolences to the family!



Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/XWTTDdRkIr