दुकान बंद करके घर जा रहा था संचालक, अंधेरे में आए दो नकाबपोश बदमाश और फिर क्या हुआ ? जानिए पूरा मामला

CG Crime News In hindi : कोतवाली थाना क्षेत्र के नरैय्या तालाब के पास मेडिकल स्टोर कर्मी की आंख में स्प्रे डालने के बाद चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दो नाबालिगों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिया था।

,CG Crime hindi News : the robbery by 2 people at night in raipur