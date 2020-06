स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जताया

रायपुर. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Chhattisgarh Health Minister TS Singhdeo) ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं।

ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मानसिक स्वास्थ्य एक मुद्दा है, हम सभी को इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। हमें इस समस्या को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए।

Deeply saddened after hearing about the demise of #SushantSinghRajput. May his friends, family and fans have the strength to endure this moment of grief.



Mental health is an issue, we all have to take very seriously. We must work in the direction to remove the stigma around it.