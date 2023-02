छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन इस दिन लेंगे शपथ, मुख्य सचिव ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश…

छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन इस दिन लेंगे शपथ, मुख्य सचिव ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश…

रायपुरPublished: Feb 18, 2023 02:19:35 pm Submitted by: CG Desk

CG New governor Biswa Bhushan Harichandan will take oath on 23 February : बैठक में शपथ ग्रहण समारोह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानीय अतिथियों की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए

छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन