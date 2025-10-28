Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: CM साय ने कुनकुरी छठ घाट पर दिया उगते सूर्य को अर्घ्य, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की

CG News: छठ महापर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी छठ घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Photo source- Patrika)

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने आज छठ महापर्व के पावन अवसर पर जशपुर जिले के कुनकुरी छठ घाट में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा सूर्य उपासना और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।

CG News: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व जैसे आस्था और श्रद्धा से जुड़े पर्व में शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि कुनकुरी छठ घाट के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 5 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 03:27 pm

Published on:

28 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: CM साय ने कुनकुरी छठ घाट पर दिया उगते सूर्य को अर्घ्य, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: इस तकनीक से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवा सकेंगे फोटो, आदिवासी लुक भी मिलेगा, पलक झपकते ही मिलेगी तस्वीर

CG News: इस तकनीक से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवा सकेंगे फोटो, आदिवासी लुक भी मिलेगा, पलक झपकते ही मिलेगी तस्वीर
रायपुर

CG News: 50 हजार से अधिक लोगों को मिल सकेगा जमीन का मालिकाना हक, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

CG News. good news
रायपुर

20 IPS, 100 एडिशन SP व DSP रैंक अफसरों की राज्योत्सव में लगी ड्यूटी, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान

Rajyotsava 2025 raipur
रायपुर

CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की जमानत खारिज, 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन मामले में है आरोपी

CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की जमानत खारिज, 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन मामले में है आरोपी
रायपुर

Cyclone Montha: साइक्लोन मोंथा का असर, रायपुर में गरज-चमक के साथ अतिभारी बारिश के आसार

Cyclone Montha: साइक्लोन मोंथा का असर, रायपुर में गरज-चमक के साथ अतिभारी बारिश के आसार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.