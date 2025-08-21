CG News: एक्शन में मंत्री टंकराम वर्मा, समीक्षा बैठक में अधिकारियों की लगाई क्लास, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं..

CG News: नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में बुधवार को राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, एग्रीस्टेक और जिओ-रिफ्रेंसिंग जैसे सीधे जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा की। ( CG News ) उन्होंने अधिकारियों से कहा, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शिकायत मिलने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के तेवर को देखते हुए बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशों को अमल में लाने का भरोसा दिलाया।