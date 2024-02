CG Shikshak Bharti 2024: 33 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के निर्देश

There will be no injustice to youth : युवा के साथ अन्याय नहीं होगा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सदन में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, वहीं अब जल्द ही परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए राज्य में टीईटी की परीक्षा (TET Exam) के आयोजन की तैयारी की जा रही। हमारी सरकार (CG BJP govt) में किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके इसके लिए टीईटी परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाएगा।

TET exam will be held after three years : तीन साल बाद होगा टीईटी परीक्षा

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बीते 3 सालों से टीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अटक गई है। वहीं मंत्री के सदन में ऐलान के बाद शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं में नई उर्जा आई है। वहीं अब टीईटी आयोजित करने के निर्देश देने के बाद युवाओं में खुशी की लहर है।