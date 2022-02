आरडीए कॉलोनी में चेम्बर जाम, शिकायत के बाद भी नहीं समाधान

- नाली व गलियों की सफाई के लिए निगम व आरडीए से बार-बार गुहार

रायपुर। शहर के माधव राव सप्रे वार्ड ((Madhav Rao Sapre ward) अंतर्गत सरोना स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास आरडीए कॉलोनी (Shyama Prasad Mukherjee residence RDA Colony) के रहवासी गंदगी और चेंबर जाम की समस्या से पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। यहां नाली व गलियों की सफाई के लिए निगम व आरडीए से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कोई नहीं आता, जिसके कारण खुद चेंबर की सफाई करानी पड़ रही है।

