चांद पर लैंडिंग से पहले टूटा चंद्रयान-2 से संपर्क, छत्तीसगढ़ के दिग्गजों ने एेसे बढ़ाया इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला

रायपुर. भारत के बहुचर्चित मिशन चंद्रयान-2 को उस समय झटका लगा जब चांद की सतह से 2 किलोमीटर पहले उसका संपर्क विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया। जिसके बाद चंद्रयान-2 का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। पर इसके बावजूद पूरा देश इस समय इसरो के वैज्ञानिकों की हौसले और कड़ी मेहनत की सराहना कर रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, गृहमंत्री सहित पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया है।

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि इसरो के सभी वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को साधूवाद.. भले ही अपेक्षाकृत परिणाम न मिला हो पर फिर भी यह कामयाबी छोटी नहीं है। हमें आप पर गर्व है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लिखा है कि इसरो हमारे राष्ट्र का गौरव है। हमारे अनुकरणीय वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि समर्पण और दृढता कैसे दिखती है, और मै उन्हें उनकी अदम्य भावना के लिए बधाई देता हूं। उनके भविष्य में होने वाले सभी प्रयासों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।

