ट्रेन से करते हैं सफर, Google Maps से ऐसे चेक कीजिए लाइव स्टेटस, आसान है ट्रिक

यूजर्स के सफर को आसान बनाने के लिए Goole Maps में लाइव ट्रेन स्टेटस का फीचर है. इस फीचर के जरिए आप ट्रेन के आने का समय, शेड्यूल, देरी का स्टेटस और इसी तरह की दूसरी जानकारी ऐप पर पा सकते हैं.

तकनीक और सूचना तंत्र के विकास ने हमारे कई कामों को आसान बना दिया है। इंटरनेट के आने से एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है, जहां पर हमारे लगभग सभी काम मोबाइल फोन के जरिए आसानी से हो जाते हैं। गूगल मैप्स का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। अनजान रास्तों पर ट्रेवल करने के दौरान ये एप काफी उपयोग में आता है। यूजर्स को शानदार अनुभव देने के लिए गूगल, एप पर कई नए फीचर्स लेकर आता रहता है। साल 2019 में गूगल ने गूगल मैप्स पर 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर्स को शामिल किया था। ये फीचर्स यूजर्स को लंबे रूट्स के लिए रियल टाइम का ट्रेन स्टेटस को चेक करने की सुविधा है। गूगल मैप्स के लाइव ट्रेन स्टेटस फीचर की मदद से आप ट्रेन के अराइवल के समय, डिले स्टेटस आदि कई जानकारियों को एप की मदद से जान सकते हैं।



इस फीचर को गूगल ने Where is My Train एप के साथ मिलकर लॉन्च किया था। इस एप को अब गूगल ने खरीद लिया है। ऐसे में ट्रेन का लाइव स्टेटस देखने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप को फोन में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।