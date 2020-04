कोरोना को मात दे रहा छत्तीसगढ़, अब तक 50 प्रतिशत से ज्यादा मरीज हुए ठीक

रायपुर. देशभर में कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मगर इस बीच छत्तीसगढ़ से राहत देने वाली खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी तरह से मरीज ठीक भी हो रहे हैं।

नतीजा यह है कि अब तक राज्य में आधे से मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक इस महामारी से संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 33 पहुंच गया है, जबकि अब 23 लोग कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने वायरस से जंग जीत ली। इन सभी मरीजों की जांच की गई थी, जिसके बाद सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिसके बाद आज उन्हें AIIMS से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सभी 6 मरीज कटघोरा के हैं, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर अब तक छत्तीसगढ़ में 23 लोग कोरोना वायरस से जंग जीत गए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया, AIIMS रायपुर में जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, उनमें से 6 मरीजों का टेस्ट लगातार दो दिन से निगेटिव आने के बाद आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब केवल 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। आशा है वो भी जल्द स्वस्थ होंगे।

6 more COVID19 patients have been cured in Chhattisgarh and are being discharged. So, in total 23 patients have now been cured & discharged in our state & 10 remaining are active Covid19 patients.



In last 2 days, 10 patients have been discharged & are back with their loved ones!