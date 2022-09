Chhattisgarh Assembly Election: बीजेपी की यंग टीम तैयार रवि को युवा मोर्चा की कमान, OP चौधरी बने महामंत्री

Chhattisgarh assembly Election: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है (BJP new team announced). छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की नियुक्ति के दो दिन के अंदर छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है (Big change in Chhattisgarh BJP). छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी नई टीम की घोषणा की है.

Published: September 12, 2022 09:21:25 am

Chhattisgarh assembly Election :रायपुर. छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. रवि भगत को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. अमित साहू को 2 साल बाद बदला गया है. केदार कश्यप को प्रदेश महामंत्री नारायणपुर बनाया गया है। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी भी महामंत्री बनाए गए हैं वे 2018 में चुनाव से पहले नौकरी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे.



छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है (BJP new team announced). छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की नियुक्ति के दो दिन के अंदर छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है (Big change in Chhattisgarh BJP).छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी नई टीम की घोषणा की है. इससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव की नियुक्ति हुई (bjp state president arun sao). उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नारायण चंदेल को कमान सौंपी गई है. अब छत्तीसगढ़ बीजेपी में पूरी टीम को नए सिरे से गढ़ा गया है. arun sao new team list

अरुण साव ने बनाई नई टीमअरुण साव ने बनाई नई टीमअरुण साव ने बनाई नई टीमअरुण साव ने बनाई नई.



बीजेपी में बड़ा बदलाव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए अपनी नई टीम तैयार की है. भाजपा ने प्रदेश युवा मोर्चा में आदिवासी कार्ड खेलते हुए रवि भगत को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. इसके अलावा भी भाजपा ने और कई महत्वपूर्ण बदलाव अपनी कार्यकारिणी में किए हैं. इन बदलाव में प्रदेश पदाधिकारियों, छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, आईटी संयोजक, प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष को बदल दिया है. इसके अलावा नए संभागीय प्रभारियों की भी घोषणा की गई है.