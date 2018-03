छत्तीसगढ़ BJP ने मनाया त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में जीत का जश्न, लगे PM जिंदाबाद के नारे

रायपुर . लेफ्ट के गढ़ त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर दिख रही है। जबकि नागालैंड और मेघालय में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। भाजपा के इस शानदार प्रदर्शन के बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोग ढोल-ताशा और भांगड़ा की धुन पर नाच रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेेपी मुख्यालय में एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए पीएम मोदी के नारे भी लगाए।

पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता आज न केवल होली अपितु दीपावली जैसी खुशियां पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं।

Victory of @BJP4Tripura in #TripuraElections2018 is not just an election victory but the victory of nationalist forces led by @BJP4India over anachronistic and moribund left ideology. Many congratulations to PM @narendramodi ji, @AmitShah ji & our indefatigable party workers.