रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Coronavirus Update) में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलना जारी है। शनिवार को कोरोना के 22 नए मरीज मिले। एम्स (AIIMS) ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ कोरोना पॉजटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1466 हो गई। वायरस से अब तक प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 544 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।

एम्स से मिले आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को कोरोना के 22 नए मरीज मिले। जिसमें सर्वाधिक 8-8 मरीजों की पहचान राजनांदगांव और बलौदाबाजार से हुई है। इसके अलावा रायपुर से तीन और दुर्ग से 2 व धमतरी से एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है।

