छत्तीसगढ़ सरकार ने VIP हेलीकॉप्टर के लिए निकाला ग्लोबल टेंडर, हर साल चुकाएगी करीब 35 करोड़ रुपए

Chhattisgarh Govt Helicopter: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक दौरों, संवेदनशील क्षेत्रों के निरीक्षण और आपातकालीन वीआईपी सेवाओं को और तेज एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य का विमानन विभाग अब एक नया अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने जा रहा है। इसके लिए Government e-Marketplace (GeM) के माध्यम से 105 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। मौजूदा हेलीकॉप्टर सेवा का अनुबंध समाप्त होने वाला है, जिसके बाद सरकार नई तकनीक और बेहतर सुविधाओं वाले हेलीकॉप्टर को सेवा में शामिल करने की तैयारी कर रही है।