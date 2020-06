पेसा और वनाधिकार कानून को लागू करने छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (Minister of Panchayat and Rural Development of Chhattisgarh) टी.एस. सिंहदेव (TS Singhdeo) ने कहा है कि ‘पेसा’ (PESA - Panchayatiraj Extension in Scheduled Areas) और वनाधिकार कानून (Forest Rights Act) को लागू करने छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है।