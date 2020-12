संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बने AICC के राष्ट्रीय सचिव, मिला असम का प्रभार

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम विधायक (MLA Vikas Upadhyay) विकास उपाध्याय को राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उपाध्याय को राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही असम प्रदेश कांग्रेस का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय छात्र जीवन से ही कांग्रेस के प्रभावशाली कार्यकर्ताओं में शामिल रहे हैं और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई के स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक रह चुके हैं।

विधायक विकास उपाध्याय एआईसीसी सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के प्रभारियों की नई सूची जारी की है। जिसमें छत्तीसगढ़ से विधायक विकास उपाध्याय को असम राज्य का प्रभारी सचिव बनाया गया है।

