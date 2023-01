CG Police SI Admit Card 2023: छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर एडमिट कार्ड 2023 जारी, यहाँ से करें डाउनलोड

रायपुरPublished: Jan 21, 2023 05:11:54 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

CG Police SI Admit Card 2023: जिन उम्मीदवारों ने सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 (CG Sub Inspector Recruitment 2022) आवेदन पत्र के लिए आवेदन किया था, वे अपने CG SI Admit Card 2023 को नीचे दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से अपने पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके देख और डाउनलोड कर सकते हैं। CG Police SI Admit Card 2023, CG Vyapam SI Admit Card 2023, CG Sub Inspector Admit Card 2023, CGPEB SI Admit Card 2023, Chhattisgarh Vyapam Sub Inspector Admit