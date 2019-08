फिर से चालू कर लीजिए एसी-कूलर, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर की ये भविष्यवाणी

रायपुर. सावन (Sawan) के बाद भादो को लगे दो दिन हो गए हैं, लेकिन भी तक भादो की बारिश (No Rainfall in chhattisgarh) ही शुरू नहीं हुई है। बल्कि प्रदेश में पड़ रही तीखी धूप से लोग एक बार फिर से हलाकान हो गए हैं (Chhattisgarh weather live update)। बारिश नहीं होने से अब तो लोगों ने फिर से एसी और कूलर चलाना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर में सामान्य से 30 फीसदी कम बारिश हुई (Chhattisgarh weather department)। यानी शहर (No rainfall in raipur) में एक जून से अब तक 716.4 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 503.6 मिमी ही बारिश (Chhattisgarh Weather Report) हुई है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है...

मौसम विभाग को उम्मीद थी कि भादो के शुरुआत में ही जोरदार बारिश शुरू होगी, तो कम बारिश के आंकड़े में और कमी आएगी। फिलहाल बारिश नहीं होने से बारिश कम होने के आंकड़े कम होने के बजाए बढऩे के आसार दिख रहे है।

दक्षिण पश्चिम की ओर झुका मानसून द्रोणिका

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और लगा हुआ बांग्लादेश पर एक चक्रवात बना हुआ है, जो कि माध्य समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है तथा ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है तथा इसके अगले 24 घंटे में कम दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है।

हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

इसके अलावा मानसून द्रोणिका अनूपगढ़, दक्षिण हरियाणा तथा लगा हुआ उत्तर-पूर्व राजस्थान, ग्वालियर, सतना, डाल्टनगंज, बांकुरा, कृष्णा नगर भी दक्षिण पूर्व होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। राजधानी में आकाश आंशिक मेघमय रहेगा। एक-दो बार गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है।

शनिवार को कहां-कहां हुई बारिश

देवभोग में 60 मिमी, मकड़ी, बकावंड में 40 मिमी, कोटा, छिंदगढ़, धर्मजयगढ़ और सारंगढ़ में 20-20 मिमी, जगदलपुर, पाली में 10-10 मिमी बारिश हुई, जबकि अन्य जगहों पर इससे कम मिमी में बारिश हुई।

प्रमुख शहरों में कहां कितना रहा तापमान

रायपुर- 33.4- 26.4

माना एयरपोर्ट- 33.5- 26.2

बिलासपुर- 34.5- 26.4

पेंड्रारोड- 31.9- 23.6

अंबिकापुर- 30.5- 23.6

जगदलपुर - 31.5- 23.0

दुर्ग- 34.4- 25.0

राजनांदगांव- 35.5- 23.5

..और भी है Weather live update से जुड़ी ढेरों खबरें