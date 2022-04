बच्चे बोले- हमारी मां को गंदे अंकल से दूर कीजिए मैडम

- दो बेटियाें ने लगाई गुहार

Updated: April 27, 2022 07:34:15 am

दिनेश यदु @ रायपुर. राज्य महिला आयोग (Chhattisgarh State Commission for Women) में मंगलवार को ऐसा मामला आयोग अध्यक्ष के पास आया जिसमें दो नाबालिग बच्चियों ने अपनी मां को बुलाने व एक बैड अंकल को दूर रखने के लिये आवेदन दिया। इस पर आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने तत्काल नगर निगम कमिश्नर (municipal commissioner) को फोन कर महिला को तत्काल बुलाया गया। क्योंकि, बच्चियों की मां निगम के जोन में एआरआई (Raipur Municipal Corporation Zone ARI) के पद पर पदस्थ है। शासकीय सेवा में कार्यरत महिला तीन बच्चों की मां है। महिला ने अपने साथ डेढ़ वर्षीय बेटे को लेकर चली गई और अपनी दो मासूम बच्चियों को छोड़ दिया है।

Children said - remove our mother from dirty uncle, madam