विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव, सुबह 9.45 बजे से शाम चार बजे तक लगेंगी कक्षाएं

रायपुरPublished: Dec 17, 2022 01:26:05 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

Changes in operating time of schools: जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक पाली में संचालित होने वाली शालाएं सोमवार से शुक्रवार तक अब सुबह 09:45 बजे से शाम चार बजे तक संचालित होंगी। शनिवार को कक्षाएं सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक लगेंगी।