शहर में सफाई, आउटर में कचरे का ढेर

- निगम के दावों के बावजूद अब तक सफाई व्यवस्था बेपटरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण- 2022 (Raipur Municipal Corporation Sanitation Survey - 2022) के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के लाख दावों के बावजूद अब तक सफाई व्यवस्था बेपटरी ही है। शहर के कई वार्डो में सार्वजनिक स्थल व प्रमुख चौराहों व आउटर के सड़कों पर गंदगी पसरी रहती है। शहर में माहामाया मंदिर वार्ड अंतर्गत गोपिया पारा स्कूल के किनारे आसानी से कचरा देख सकते हैं। यहां पर पिछले कई सप्ताह से कचरा नजर नहीं हटाया गया है, जिसके कारण हवा से कचरा रोड तक फैल जाता है।

Cleanliness in the city, garbage in the outer