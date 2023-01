सीएम भूपेश बघेल ने पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के विभूतियों मंडावी और कंवर को फ़ोन कर दी बधाई

Submitted by:

सीएम भूपेश बघेल ने फ़ोन पर कहा छत्तीसगढ़ के कला जगत सहित पूरा प्रदेश गौरवान्वित, पद्मश्री सम्मान (Padma Shri Award) के लिए चयनित अजय कुमार मंडावी और डोमर सिंह कंवर (Ajay Kumar Mandavi and Domar Singh Kanwar) को दी बधाई.

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित छत्तीसगढ़ की विभूतियों (Celebrities of Chhattisgarh selected for Padma Shri) अजय कुमार मंडावी और डोमर सिंह कंवर Ajay Kumar Mandavi and Domar Singh Kanwar को फोन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी । उन्होंने देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ का कला जगत सहित पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ ।