सीएम बघेल आज सरगुजा संभाग के युवाओं से करेंगे भेंट-मुलाकात, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश कॉलेज का भी लोकार्पण

रायपुरPublished: Aug 22, 2023 10:03:28 am Submitted by: Khyati Parihar

CM Baghel Meeting In Surguja Today: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 अगस्त को अम्बिकापुर जिले के प्रवास पर रहेंगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

CM Baghel will meet the youth of Surguja today: रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 अगस्त को अम्बिकापुर जिले के प्रवास पर रहेंगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 22 अगस्त को अम्बिकापुर पीजी कॉलेज के हॉकी स्टेडियम में सरगुजा संभाग के युवाओं से भेंट-मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, प्रदेश के विकास और समृद्धि में युवाओं की आकांक्षाओं पर सीधे संवाद करेंगे।