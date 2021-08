CM Bhupesh Baghel Birthday: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन आज, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई

रायपुर. CM Bhupesh Baghel Birthday: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) आज यानी 23 अगस्‍त को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम भूपेश को सुबह से ही जन्मदिन की बधाई देने का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व अन्य मंत्रीगण समेत कई बड़े नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

Best wishes to Chhattisgarh CM Shri @bhupeshbaghel Ji on his birthday. Praying for his long and healthy life.