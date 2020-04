सीएम ने ट्वीट की 20वें साल की तस्वीर, लिखा जिंदगी टेस्ट मैच सी गुजर रही है

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशलमीडिया में एक के बाद एक अपनी पुरानी तस्वीरें साझा की है। लॉन में कुर्सी पर बैठी एक तस्वीर साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, हालांकि जि़न्दगी टेस्ट मैच सी गुजर रही है, पर 20-20 फेज की एक तस्वीर शेयर करना तो स्वीकार्य है। यह तस्वीर 1980-81 की है। 20 वर्ष के भूपेश बघेल उस समय कॉलेज में थे। मुख्यमंत्री ने विवाह के समय की एक तस्वीर साझा करते हुए उसे 21 की उम्र का बताया है।

समय कभी रुकता नहीं

स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने 20 की उम्र वाली अपनी एक श्वेत-श्याम तस्वीर साझा करते हुए लिखा, समय कभी रुकता नहीं। हर क्षण को पूरी ऊर्जा के साथ जीवंत रखिए. सिंहदेव ने बताया, यह एक विवाह समारोह की तस्वीर है। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपनी फोटो साझा कर लिखा है, समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन परिणाम अपने हाथ में होता है। नेताओं का ऐसे तस्वीर साझा करना सोशलमीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर चल रहे एक अभियान का हिस्सा है। इसके तहत लोग 20 वर्ष की उम्र में ली गई तस्वीर साझा कर रहे हैं।

Although life is going through a test match...yet sharing a picture of 20-20 phase is allowed.#MeAt20 pic.twitter.com/6cEtHg01wJ