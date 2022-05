समर में घूमने के ये 10 बेहतरीन जगह, बिल्कुल भी नहीं होगा गर्मी का एहसास

Cold Places in chhattisgarh: अगर आप भी तपती धुप में ठंड का आनंद आनंद लेना चाहते है तो प्रकृति के खूबसूरत और ठंडे पर्यटन स्थलों की खोज कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के ये 10 बेहतरीन पर्यटन स्थल (10 Best tourist places of Chhattisgarh) आपको गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाएंगे।

रायपुर Updated: May 03, 2022 04:24:23 pm

Cold Places in chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार मई जून जैसी गर्मी अप्रैल में पड़ने शुरू हो गई थी। जलती गर्मी के इस कहर से बचने के लिए लोग छुट्टियों में प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की तलाश में हैं। अगर आप भी भरी गर्मी में बविदों की गोद में टाइम स्पेंड करना चाहते है तो हम आपको बताएंगे प्रकृति के खूबसूरत ठंडे पर्यटन स्थलों (10 Best tourist places of Chhattisgarh) के बारे में। छत्तीसगढ़ के ये 10 बेहतरीन पर्यटन स्थल आपको गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाएंगे।

गंगरेल बांध (मिनी गोवा)

महानदी पर स्थित गंगरेल (Gangrel mini Goa) बांध छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। प्रशासन ने इसे मिनी गोवा की तरह डेवलप किया है। यहां जेट स्कीइंग, वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, सेलिंग, पैरासेलिंग और काइट सर्फिंग जैसे वाटरस्पोर्ट्स के लिए एकदम सही है। आप वीकेंड में फॅमिली के साथ यहां मजे क्र सकते है। चित्रकोट जलप्रपात

चित्रकोट जलप्रपात हर मौसम में बेहद दर्शनीय और ठंडा रहने वाला पर्यटन स्थल है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से ठीक 50 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना भारत के मिनी नियाग्रा फॉल्स (Niagara Falls) के नाम से भी जाना जाता है। नदी में उतरकर नौका विहार करना और 90 फीट की ऊंचाई से गिरते इस विशाल जलधारा को निहारना सचमुच एक अनोखा अनुभव है। तीरथगढ़ जलप्रपात

छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में कांगेर घाटी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिर रहे कई झरनों का समूह है। जगदलपुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरनों का समूह गर्मियों के समय में घूमने के लिए एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। मैनपाट

सरगुजा जिले में अम्बिकापुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैनपाट (Mainpat Chhattisgarh) एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह विंध्य पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है। हरे भरे जंगलों से घिरे इस पर्यटन स्थल में सरभंजा जलप्रपात, बौध मंदिर, टाईगर प्वांइट तथा मछली प्वांइट जैसे कई प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चर्रे-मर्रे जलप्रपात

नारायणपुर के अंतागढ़-आमाबेड़ा वन मार्ग पर पिंजारिन घाटी में स्थित चर्रे-मर्रे एक शानदार 50 फुट ऊंचा झरना है। यह जोगी नदी से जुड़ा हुआ एक ठंडा और तारो ताजा कर देने वाला पर्यटन स्थल है। चित्रधारा जलप्रपात

चित्रधारा जलप्रपात बस्तर (Chitradhara waterfall Bastar) में झरनों की एक श्रृंखला है। झरने का एक आकर्षण पास ही में स्थिति एक शिव मंदिर है। यह झरना 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है और शांत और सुंदर होने के कारण छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय स्थल है। मदकू द्वीप

मदकू द्वीप (Madku dweep) मुंगेली जिले में शिवनाथ नाम की एक शांत सुंदर नदी के पास स्थित है। इस क्षेत्र में छह शिव मंदिर, ग्यारह स्पार्तलिंग मंदिर, एक उमा-महेश्वर और गरुड़रुधा लक्ष्मी-नारायण मंदिर की खोज की जा चुकी है। चिरमिरी

चिरमिरी हिल स्टेशन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। यह अनगिनत झरनों और हरियाली से लैस छत्तीसगढ़ का एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल (Tourist place Chirmiri) है। गर्मियों में यहां ठंडक का एहसास तो होता ही है, साथ ही छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक मंदिर और गांव की संस्कृति भी यहां खूब देखने को मिलती है। पिल्खा पहाड़

पिल्खा पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल है। पहाड़ में एक कुंड स्थित है जिसमें प्राकृतिक जल स्त्रोत से पानी का उद्गम हो रहा है। इस पहाड़ (Pilkha pahad in Chhattisgarh) का इतिहास राम वन गमन पथ से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में इस पर्यटन स्थल को सफारी के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। राजिम

राजिम महानदी (Mahanadi rajim) के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे छत्तीसगढ़ का “प्रयाग” भी कहा जाता हैं। इसके साथ ही यहां महानदी, पैरी तथा सोंढुर नदी का संगम होने के कारण यह बेहद ठंडा स्थान है। तीन नदियों के संगम के कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें