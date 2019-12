मंत्री सिंहदेव ने किया नागरिक संशोधन विधेयक का विरोध, जिन्ना-सावरकर से की मोदी-अमित शाह की तुलना

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नागरिक संशोधन विधेयक (CAB) को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना (Muhammad Ali jinnah) से की है। इतना ही नहीं मंत्री सिंहदेव ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तुलना सावरकर (Savarkar) से की है।

टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मोदी और अमित शाह आधुनिक समय के जिन्ना और सावरकर हैं जो एक बार फिर से हमारे सामाजिक ताने-बाने को धार्मिक तर्ज पर बांटना चाहते हैं। वे भारत के विचार के लिए खतरा है। हम उनके विभाजनकारी एजेंडे को कभी सफल नहीं होने देंगे। भारत उन्हें हराएगा।

Shri Modi and Shri Amit Shah are modern-day Jinnah & Savarkar who once again want to divide our social fabric on religious lines. They are a threat to the "Idea of India". We will never let their divisive agenda succeed. India Will Defeat Them! #CountryAgainstBJP