Corona Blast: ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना ब्लास्ट, छत्तीसगढ़ में 5 दिनों में 3 गुना से ज्यादा बढ़े कोरोना मरीज

रायपुर Published: January 03, 2022 09:02:14 pm

रायपुर. Corona Blast: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron new variant of Coronavirus) के खतरे के बीच प्रदेश तीसरी लहर (Third Wave of Coronavirus) की ओर बढ़ रहा है। सोमवार को सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के तेमेलवाड़ा कैंप में कोरोना विस्फोट हुआ है जिसमें कोबरा की 204 बटालियन के 38 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं।

करीब 75 जवान छुट्टी बिताकर अपने घरों से सोमवार को वापस लौटे हैं। इन सभी का सोमवार को कोरोना एंटीजन टेस्ट कराया तो सुकमा जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस व प्रशासन ने सभी पॉजिटिव जवानों को कैंप के बैरेक में ही क्वारंटाइन कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों की पुष्टि सीएमचओ सीबी प्रसाद बंसोड़ ने की।

इस बीच रविवार को पॉजिटिव मिले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (CG Health Minister TS Singhdeo) का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। बता दें कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या विगत 5 दिनों में बढ़कर ही तीन गुना से ज्यादा हो गई है। रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले 7-8 जिलों में ही केस मिल रहे थे, जो अब अन्य जिलों से भी आने लगे हैं।

प्रदेश में विगत 5 दिनों में 1015 नए मरीज मिले हैं, वही सिर्फ 136 डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान रिकवरी रेट सिर्फ 13 प्रतिशत रहा है। प्रदेश में 28 दिसंबर को सिर्फ 393 एक्टिव केस थे, जो अब बढ़कर 1273 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विदेश से अब तक 3200 लोग लौटे हैं, जिनमें से सिर्फ 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 6 की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुकी है।

